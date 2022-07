LIBERA Vertenza Aaslp in stallo: Libera chiede serietà a Canti "o lasci la poltrona"

Libera interviene sulla vertenza dell'Azienda di Produzione a poche ore dallo sciopero dei dipendenti proclamato per domani mattina dalle 8:30 alle 10. Per il partito di opposizione la responsabilità della situazione è del Segretario di Stato Canti che non tiene fede ad una delibera dello scorso mese di aprile in cui si impegnava a concludere la trattativa entro il 30 giugno. Ora la trattativa invece si è fermata sul nodo dell'aumento economico. “Il Paese in difficoltà esige serietà e - scrive Libera rivolgendosi a Canti - se non è in grado di garantirla è tempo di lasciare la poltrona e lei dovrebbe essere il primo a farlo”.

Leggi il comunicato stampa integrale

