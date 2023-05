Vertice di maggioranza: si va avanti

Dopo tre ore di confronto un comunicato congiunto con il quale Pdcs, Psd, Domani Motus Liberi e Alleanza Riformista ribadiscono all'unanimità la chiara volontà di portare avanti l'esperienza di Governo. Ne fanno una questione di responsabilità, per farsi carico - scrivono - dei problemi del paese, accompagnandolo nelle sfide più urgenti attraverso un progetto politico "orientato alla prospettiva".

Seguirà un nuovo incontro per invitare il Governo ad una "rapida attribuzione dell'interim" delle due Segreterie di Stato che erano di Rete, vale a dire Sanità e Interni, ridando piena operatività all'esecutivo. Verrà inoltre ridefinito il nuovo assetto istituzionale in Consiglio e nelle Commissioni, per garantire il corretto equilibrio fra maggioranza ed opposizione. Nel confronto anche le cose da fare: andranno quindi programmati gli interventi dell'agenda politica.

La maggioranza ha poi espresso la necessità di un tavolo di coordinamento per gestire questa fase della legislatura, che ha bisogno -conclude la nota- di semplificazione ed efficacia.