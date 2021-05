ITALIA - SAN MARINO Vertice istituzionale a Roma tra Italia e San Marino, Beccari: "Abbiamo parlato tanto dell'Accordo di associazione con l'Ue"

Vertice istituzionale a Roma tra Italia e San Marino, Beccari: "Abbiamo parlato tanto dell'Accordo di associazione con l'Ue".

"Abbiamo parlato tanto del percorso che San Marino sta facendo nell'ambito dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea. L'Italia ha manifestato la volontà di supportare San Marino in questo percorso. Abbiamo parlato di emergenza covid, di ripartenza, soprattutto di collaborazione nella realizzazione di progetti di infrastrutture di interventi, anche nei consessi dove siamo insieme come l'Iniziativa Adriatico Ionica e il programma Eusair per l'area adriatica.

Con il Presidente Draghi siamo entrati più nel tecnico legandoci al tema di Associazione e quello della cooperazione in tema di vigilanza bancaria e integrazione dei nostri sistemi finanziari che è uno dei temi più complessi nell'ambito dell'accordo di associazione: non politicamente, ma tecnicamente perchè integrare due sistemi finanziari in una situazione diversa, uno è uno stato, terzo con l'area economica dell'Ue, è complesso. Abbiamo anche parlato di progettualità di investimento e un particolare interesse è stato riversato sul tema delle infrastrutture a partire dall'aeroporto di Rimini e dalla viabilità".

