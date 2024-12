31ESIMA MINISTERIALE Vertice OSCE, da Beccari appello al “dialogo, con un approccio concreto” A Malta il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, accompagnato dalla Rappresentante Permanente presso l’OSCE, Elena Molaroni, interviene al 31esimo vertice ministeriale dell' Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

L'arrivo del Segretario agli Esteri, Luca Beccari, insieme ai 57 rappresentanti dei Paesi membri: sono stati accolti uno ad uno dal padrone di casa, il Premier e Ministro per gli Esteri maltese, Ian Borg. Tanti temi sul tavolo, a partire dagli aspetti finanziari e di bilancio dell'Organizzazione, che “da tempo stenta a trovare il consenso sull'approvazione dei budget per la parte operativa” spiega Beccari. “Anche San Marino ha enfatizzato l'esigenza di superare questi ostacoli e anche di far fronte alle esigenze dell'organismo, mediante dei contributi addizionali e volontari che anche San Marino sta considerando in senso positivo”. Ma in testa sono gli equilibri geopolitici, in un'area afflitta da conflitti, instabilità e nuove crisi, dall'Ucraina al Medio Oriente, con un dibattito incentrato sul rischio di perdita di democrazia per molti Paesi.

“Il nostro appello è stato un appello come sempre al dialogo – spiega ancora Beccari - ma anche alla concretezza. Soprattutto, al mettere in campo delle azioni, magari piccole, ma concrete per cercare di far evolvere la situazione. Un dibattito sterile legato semplicemente a fare un elenco di quelle che sono le motivazioni, da una parte o dall'altra, per cui si è arrivati a questa situazione non porta a nulla. Occorrerebbe cercare di trovare dei punti d'incontro, che cominciano ad avvicinare le parti. Posto che questo non significa avallare nessun tipo di condotta illegittima, come l'aggressione dell'Ucraina o come, ad esempio, la violazione di diritti umani o libertà fondamentali, in qualunque parte del mondo o della regione. Noi, come sempre, cercheremo di portare, anche attraverso la nostra missione permanente a Vienna e l'OSCE, il nostro contributo e una voce che sia una voce di dialogo, di collaborazione ma anche di rinnovamento delle modalità operative”.

Un vertice non senza tensioni, attorno alla presenza del Ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Il Ministro ucraino lo chiama “Criminale di guerra”, lui avverte: “C'è una nuova Guerra Fredda, che rischia di diventare calda”. Durante il suo intervento alcune delegazioni lasciano la sala della ministeriale, tra queste, ci sono i Paesi Baltici e la Polonia, che chiede la sospensione di Mosca dall'Organizzazione, “fino a che non ponga fine a questa guerra brutale”.

E proprio con il Ministro per gli Affari Esteri della Polonia, Radosław Tomasz Sikorski – Paese che deterrà la prossima Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea – Beccari si è intrattenuto a colloquio. Tema principale è stato l’Accordo di Associazione. Confronti su questo tema anche con il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, Giorgio Silli, la Segretaria di Stato per gli Affari Europei del Portogallo, Inês Domingos, la Ministra per gli Affari Esteri di Monaco, Isabelle Berro-Amadeï, e la Ministra per gli Affari Esteri di Andorra, Imma Tor Faus.

Nel video, l'intervista a Luca Beccari

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: