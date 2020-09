Vertici della Sinistra Unita Europea in visita a San Marino, Nicolini (Rete): "L'occasione per consolidare il nostro ruolo all'interno del Gruppo"

Nel servizio l'intervista a Marco Nicolini

La Repubblica si prepara ad accogliere nel fine settimana Tiny Kox, Andrej Hunko e Anna Kolotova, rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Segretario generale del Gruppo Sinistra Unita Europea presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui fa parte anche Marco Nicolini, consigliere di Rete e capo delegazione di San Marino a Strasburgo. Un'occasione per il Movimento di consolidare la già proficua collaborazione con il gruppo politico europeo, particolarmente impegnato nella promozione e protezione dei diritti umani e per lo sviluppo sostenibile del pianeta. Tra i temi di dibattito, nell'occasione, sicuramente un focus sul Covid, di cui lo stesso Hunko è relatore del Consiglio d'Europa per la situazione nei 47 Paesi membri, Titano compreso.

Diversi gli incontri in agenda con autorità politiche ed istituzionali; mentre sabato 19 settembre convention pubblica al Ridotto del Teatro Titano alle 20.30, incentrata sul ruolo dei Piccoli Stati.

