Vertici OSCE a colloquio con la delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare

Le interviste a Michele Muratori e Margareta Cederfelt

Il ruolo della delegazione, il contributo di San Marino all'OSCE nell'incontro con la Presidente dell'Assemblea, Margareta Cederfelt e il Segretario Generale Roberto Montella. Mattinata di confronto su temi proprio dell'organizzazione, sugli ambiti operativi e i temi di interesse comune sui quali lavorare, ad ampio spettro, con la Delegazione all'Assemblea parlamentare, rappresentata da Maria Luisa Berti e Michele Muratori. “Tanti i temi trattati, che ruotano nelle tre dimensioni. Quella politica – spiega Muratori - con in testa l'approvvigionamento energetico e le preoccupazione che ne scaturiscono. I temi ambientali, per cercare di portare all'attenzione di tutti i Parlamenti l'agenda 2030. Poi, la terza dimensione, quella dei diritti umani, con il traffico degli esseri umani che sta imperversando nelle zone di guerra. chiaramente la lotta alle fake-news, verso le quali San Marino è particolarmente attenta. Sono molto soddisfatto – dice Muratori – perché la Presidente Cederfelt ha riconosciuto tutto il lavoro fatto da San Marino in questi anni”. Parte proprio da qui la Presidente Cederfelt, nell'evidenziare l'apporto pratico e ideale del Titano all'OSCE: “Per prima cosa – dice - abbiamo parlato del ruolo della delegazione sammarinese nell'OSCE, che è sempre stato di grande partecipazione a tutte le attività dell'organismo. Penso, per esempio, all'osservazione elettorale. Ma anche al fatto che prima della sua elezione a Capitano Reggente, Oscar Mina era capo delegazione e anche Rappresentante Speciale per la Disinformazione e le fake-news. Abbiamo parlato di come San Marino possa continuare a mantenere questo ruolo attivo. Credo che l'esperienza che viene da San Marino - nella diplomazia, nella strada della mediazione - sia molto molto preziosa per l'Organizzazione e nell'Assemblea Parlamentare.

Nel video l'intervista al membro della delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare OSCE, Michele Muratori e alla Presidente dell'Assemblea Parlamentare OSCE, Margareta Cederfelt