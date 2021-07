SICUREZZA Via libera all'installazione delle telecamere di videosorveglianza a Borgo e Città

Via libera all'installazione delle telecamere di videosorveglianza a Borgo e Città.

Sicurezza. Il Congresso di Stato ha autorizzato l'installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza nei centri storico di Borgo Maggiore e di San Marino Città, con conseguente integrazione dei flussi video nel sistema territoriale in uso alla Centrale Operativa Interforze, come da richiesta delle rispettive Giunte di Castello spinte da esigenze di tutela dell'ordine pubblico. Con apposita delibera è stata dunque autorizzata la spesa complessiva di 12.600 euro per l'acquisto dei dispositivi, demandato all'Azienda di Stato per i Servizi.

Tre “occhi elettronici” saranno posizionati a Borgo Maggiore: in Piazza Grande, in Via Valdes De Carli e alla stazione di valle della funivia. Quattro i sistemi di videosorveglianza in Città: uno lungo Contrada delle Mura, un altro fuori dal cinema Turismo che guarderà le scale in via della Capannaccia e due al parco della Pasquella – posizionati dalla parte dello stradone e su via Della Cella Bella.



