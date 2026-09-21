CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Via libera alla tagliola e la funzione redigente passa alle Commissioni in via sperimentale In esame le modifiche al regolamento consiliare: forti contrasti sulla 'tagliola'

Dopo un acceso confronto sulla sede redigente affidata alle Commissioni, il Consiglio Grande e Generale ha approvato, in chiusura di seduta, anche l’articolo 30-bis: la cosiddetta “tagliola”, uno dei passaggi più contestati della riforma del Regolamento consiliare. Il meccanismo è pensato per accelerare l’esame delle leggi e contrastare l’ostruzionismo, soprattutto durante la sessione di bilancio. Il progetto di legge è stato ampiamente rivisto rispetto alla prima versione, ma le opposizioni negano che vi sia un accordo complessivo. È stata eliminata la previsione di un filtro preventivo dell’Ufficio di Segreteria sull’ammissibilità degli emendamenti ed è stato accantonato anche l’intervento sul recepimento delle direttive europee. Restano tuttavia distanze profonde sulle modifiche più rilevanti dell’impianto.

Tra queste, la sede redigente, che diventa la modalità ordinaria di esame dei progetti di legge. Gli articoli verranno discussi e approvati in Commissione; in seconda lettura il Consiglio sarà chiamato a votare il testo nel suo complesso e gli eventuali emendamenti ammessi. La maggioranza ha accompagnato la modifica con un ordine del giorno che prevede una sperimentazione di 18 mesi e una verifica conclusiva sugli effetti della nuova procedura. Contrarie tutte le forze di opposizione, così come Giuseppe Morganti di Libera che ha auspicato un possibile ritorno alla procedura attuale. Approvata anche la tagliola.

Il nuovo articolo 30-bis stabilisce che il meccanismo possa scattare quando l’esame dell’articolato supera le 25 ore dalla conclusione del dibattito generale. A quel punto, la maggioranza assoluta potrà presentare una mozione per chiedere la votazione immediata e complessiva degli emendamenti già in discussione che non intende sostenere. Se la mozione viene approvata, quegli emendamenti sono definitivamente respinti. Le opposizioni avevano chiesto di portare il limite a cinque giorni, contestando l’assenza di una mediazione effettiva su questo punto. La maggioranza ha invece difeso uno strumento ritenuto necessario per evitare che l’ostruzionismo paralizzi i lavori e per rendere più efficiente l’attività legislativa.

Una convergenza, almeno parziale, è stata trovata sull’alternanza nell’esame degli emendamenti di maggioranza e opposizione e su altri aspetti: la diretta radiofonica delle Commissioni potrà essere richiesta anche da soli tre consiglieri e viene inoltre introdotta la figura del membro supplente in Commissione, con diritto di parola e di voto. Aspetti che verranno vagliati domani dall'Aula quando è attesa l'approvazione definitiva del pdl nella seduta che comincia alle 14.

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