Via libera del Consiglio Ue all'Accordo di associazione con San Marino e Andorra

Il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo di associazione tra l'Ue, San Marino e Andorra, compiendo un nuovo passo verso l'integrazione dei due piccoli Stati nel mercato interno europeo. Il via libera dei Ventisette riguarda un'intesa ampia, che disciplina numerosi settori e punta a rafforzare le relazioni politiche ed economiche con i due Paesi, nel quadro dell'obiettivo dell'Ue di sviluppare un rapporto privilegiato con i vicini europei.

L'accordo consentirà a San Marino e Andorra di partecipare a un mercato interno allargato e omogeneo, alle stesse condizioni di concorrenza e nel rispetto delle medesime regole applicate agli Stati membri. Tra i capitoli più rilevanti figurano i servizi finanziari: l'accesso al mercato unico in questo settore avverrà in modo graduale e sarà subordinato al superamento di una verifica sulla solidità dei sistemi di regolamentazione e vigilanza dei due Paesi, con un ruolo di valutazione e monitoraggio affidato alle Autorità europee di vigilanza.

L'intesa istituisce inoltre un quadro di cooperazione in ambiti di interesse comune, tra cui ricerca, istruzione, politiche sociali, ambiente, tutela dei consumatori, cultura e cooperazione regionale, tenendo conto delle specificità di San Marino e Andorra, legate alle ridotte dimensioni territoriali e demografiche e ai rapporti di prossimità con gli Stati membri confinanti.

"Stiamo rafforzando i legami con due dei nostri vicini più prossimi, sulla base di regole condivise, elevati standard e fiducia reciproca", ha commentato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

"Accolgo con favore questo Accordo di associazione con Andorra e San Marino, che aprirà la strada a un partenariato più forte, reciprocamente vantaggioso e orientato al futuro. L'intesa tutela il mercato unico dell'Ue e garantirà certezza giuridica, benefici per i cittadini e prosperità futura per l'intera regione e per l'Europa", ha dichiarato il ministro di Stato irlandese per gli Affari europei e la Difesa, Thomas Byrne.



Le prossime tappe prevedono la pre-firma dell'Accordo da parte degli Stati membri a settembre, quindi la firma della Commissione europea a nome dell'Ue. Successivamente sarà richiesto il consenso del Parlamento europeo, prima della conclusione formale dell'iter da parte del Consiglio.







