RELAZIONI INTERNAZIONALI Via libera del Governo al gradimento per l'Ambasciatrice Palestinese Abeer Odeh L'iter si perfezionerà con la presentazione delle lettere credenziali ai Capitani Reggenti

Come annunciato nell'incontro bilaterale a Palazzo Begni dello scorso 29 agosto con il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, il Congresso di Stato ha concesso il gradimento alle funzioni di Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Palestina presso la Repubblica di San Marino ad Abeer Odeh, attuale Ambasciatrice di Palestina in Italia. L'iter per l'ufficialità dell'incarico diplomatico verrà perfezionato con la presentazione delle lettere credenziali ai Capitani Reggenti.

