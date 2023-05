RAI Via libera sul filo di lana: Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato

Via libera del cda Rai – ma sul filo di lana - alla nomina di Roberto Sergio amministratore delegato. Tre voti a favore, uno contrario e due astensioni, che valgono come un no. A pesare dunque il voto favorevole della presidente Marinella Soldi, che in caso di parità vale doppio. A favore anche Simona Agnes, in quota Forza Italia, e Igor De Biasio, in quota Lega. Contraria Francesca Bria, nominata in quota Pd, mentre Alessandro Di Majo, in quota M5s, e il consigliere Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti, si sono astenuti.

Il nuovo Ad ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini direttore dello staff e di voler affidare a Giampaolo Rossi il ruolo di direttore generale corporate.

Contratto di servizio e piano industriale, oltre naturalmente alla messa a punto dei palinsesti 2023/2024, sono alcune delle priorità elencate dal nuovo amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, in consiglio di amministrazione. Sergio ha sottolineato anche - secondo quanto si apprende - che si metterà subito al lavoro sul piano di sostenibilità e sulla transizione digitale. L'Ad ha fatto anche sapere che intende avviare un immediato dialogo con le rappresentanze sindacali, che il 26 maggio hanno indetto uno sciopero generale.



