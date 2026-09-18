LA VISITA Viceministro Leo (Mef) a San Marino, vertice con Beccari e Gatti su Europa e frontalieri Per il numero due di Giorgetti anche un incontro con i sindacati e il Csir e un'udienza a Palazzo con i Capitani Reggenti

Un vertice di più di un’ora per rafforzare la cooperazione e affrontare i principali dossier bilaterali, anche in vista della firma il 19 ottobre dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. La visita istituzionale a San Marino del viceministro delle Finanze italiano, Maurizio Leo, è iniziata con un incontro a Palazzo Begni con i segretari alle Finanze Marco Gatti e agli Esteri Luca Beccari. L'incontro si è svolto alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci, e nella delegazione sammarinese erano presenti il segretario alla Sanità, Massimo Andrea Ugolini, il titolare dell'Industria, Rossano Fabbri, e il segretario politico del Pdcs, Gian Carlo Venturini.

Obiettivo: intensificare il dialogo nella prospettiva dell’attuazione dell’intesa. “Ora si deve dar corso alla parte esecutiva e da questo partiremo con tavoli tecnici, tavoli operativi dove affronteremo tutte le diverse questioni che sono sul tappeto. Quindi l'aspetto positivo che mi preme segnalare è proprio avviare questa interlocuzione molto più stretta e verificare pure tutti gli accordi che nel corso del tempo sono intervenuti, se richiedono una rivisitazione, un aggiornamento”, afferma Leo. “Tra i due ministeri c'è un'interlocuzione molto forte su tematiche in questo caso prevalentemente di ordine fiscale, che per noi sono fondamentali nella prospettiva europea. Vuol dire costruire insieme un percorso armonizzato e anche rimettere mano magari a degli accordi che hanno necessità di essere rinfrescati”, aggiunge Gatti.

Tra gli argomenti trattati anche quello relativo alle criticità nell’applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni e alla situazione dei pensionati ex frontalieri: tema al centro del vertice tra Gatti e la senatrice italiana Domenica Spinelli che lo scorso gennaio ha posto le basi per questa visita. “Dobbiamo vedere di trovare una soluzione condivisa. Vediamo se si potrà lavorare su un protocollo aggiuntivo alla convenzione oppure usando altre metodologie, ma io sarei abbastanza fiducioso che alla fine si troverà una soluzione condivisa”, sono le parole del viceministro delle Finanze italiano.

Leo nel pomeriggio incontrerà una delegazione delle tre sigle sindacali e il presidente del Csir per parlare di lavoro transfrontaliero. Seguirà infine l’udienza pubblica a Palazzo con i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

Nel servizio le interviste al viceministro delle Finanze italiano, Maurizio Leo, e al segretario alle Finanze, Marco Gatti.

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