OPPOSIZIONI Vicenda latte, Rf: "Sparito dagli scaffali ma paga sempre pantalone" Il partito chiede "trasparenza su tutta la vicenda"

"In otto mesi lo Stato ha pagato 276.044,65 euro alle banche al posto della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese" - così Repubblica Futura precisando che il contratto del 2023 prevedeva controlli trimestrali sull’uso dei fondi pubblici, ma - osserva - non è chiaro se siano stati effettuati. I soci della Cooperativa, oggi assenti, avevano obblighi precisi nella convenzione firmata con lo Stato".

Rf ricorda che "resta senza risposta il destino dell’immobile della Centrale del Latte, ristrutturato anche con soldi pubblici. Il latte prodotto a San Marino, sovvenzionato, non viene più trasformato localmente ma pare esportato". Repubblica Futura chiede, infine, trasparenza su tutta la vicenda e su chi debba rispondere dei debiti: "Non si può continuare a far pagare 'pantalone' - accusa - senza spiegazioni né conseguenze".





