Vicenda Smi: critiche sulla possibilità di rimborso oltre i 100mila euro. Gatti: "Abbiamo introdotto dei paletti"

La politica torna a confrontarsi sulla vicenda SMI e sui rimborsi destinati a chi perse denaro: tema trattato nell'ultima Commissione Finanze, con un botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito c'è il decreto 212 del 24 dicembre, in ratifica nel prossimo Consiglio. La norma, tra le altre cose, riconosce il diritto di ricevere un indennizzo da Banca Centrale anche oltre il limite di 100mila euro. Potranno farne richiesta i residenti a San Marino che abbiano avuto perdite finanziarie "subite e comprovate", si legge, superiori a tale somma.

In Commissione le critiche sono arrivate da Repubblica Futura che ha parlato di un intervento che “puzza di favoritismo”, per dei risparmiatori che si sono affidati a una finanziaria per investire. Il rimborso è rivolto ai residenti vittime di frode, ha puntualizzato il Segretario alle Finanze Marco Gatti nella sua replica. Dalla maggioranza, Rete ha sottolineato che lo scopo di un approccio di questo tipo, avviato già da anni, è la tutela dei risparmiatori.

Nel video, l'intervista al segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti