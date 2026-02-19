TV LIVE ·
Vienna: delegazione sammarinese parte attiva della riunione invernale dell'OSCE PA

I lavori termineranno nella giornata di domani

19 feb 2026
Sede Osce
Sede Osce

Iniziati oggi i lavori della 25esima riunione invernale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE. Presente la delegazione consiliare sammarinese guidata da Oscar Mina, e composta anche da Sara Conti e Michele Muratori. Le 3 Commissioni generali dell'organismo sono impegnate nella definizione dei temi principali della prossima Sessione Annuale in programma all'Aia: conflitto in Ucraina, geoeconomia, minaccce ibride, e così via. Previsti inoltre un dibattito generale dal tiolo "I diritti umani come base per la sicurezza"; oltre alla presentazione dei rapporti sulle missioni di monitoraggio elettorale.




