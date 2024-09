APPUNTAMENTI Vigilia dell'Insediamento dei Capitani Reggenti: incontri istituzionali e presentazione delle Lettere Credenziali Incontro bilaterale fra il Segretario Beccari e Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio - oratore ufficiale della Cerimonia di Insediamento -.

Vigilia dell'Insediamento dei Capitani Reggenti: incontri istituzionali e presentazione delle Lettere Credenziali.

Domani - vigilia dell'insediamento dei Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi-, giornata densa di appuntamenti istituzionali, a partire dalla cerimonia di presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori accreditati dell'Unione Europea che incontreranno il Segretario agli Esteri, Luca Beccari. Incontro bilaterale, poi per il Segretario Beccari con Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant'Egidio e oratore ufficiale della Cerimonia di Insediamento. Come di consueto verrà poi ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: