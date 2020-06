CGG Vigilia di Consiglio Grande e Generale: occhi puntati su CFFS e riferimento su riforma dell'ordinamento giudiziario

Al via domani al Centro Congressi Kursaal una lunga sessione consiliare, 7 giorni di lavori in programma fino a mercoledì 1° luglio. All'ordine del giorno la giustizia - con il riferimento del Segretario Massimo Andrea Ugolini sulle linee di indirizzo per la riforma dell'ordinamento giudiziario – e la variazione del bilancio, che arriva in Aula per l'approvazione. In tema economico approda in prima lettura il progetto di legge della maggioranza sui certificati di compensazione fiscale sammarinesi, tema che ha già fatto discutere nel Paese e si prospetta tra i più caldi anche in Aula. Da ratificare, poi, quattro Decreti Legge relativi all’emergenza sanitaria e che riguardano in particolare la riorganizzazione della scuola, interventi in ambito economico, allentamento delle misure restrittive e destinazione temporanea di aree verdi per persone in isolamento prolungato. Sul fronte ambientale, in prima lettura anche il progetto di legge sulla creazione di una rete sentieristica.



