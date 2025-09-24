Vince la via del dialogo: maggioranza a confronto con i sindacati. Commissione riaggiornata a domani

La maggioranza sceglie di ascoltare i cittadini che ieri hanno animato la piazza. Dopo tre ore di confronto con i sindacati, si continua a trattare. Nel frattempo la Commissione Finanze si è riaggiornata a domani pomeriggio. Dunque vince la via del dialogo: ora, numeri alla mano, si cerca un punto di incontro. Ci si arriva dopo una mattinata in cui l'esame dell'articolato è stato affiancato da una riflessione sullo sciopero.

In apertura di lavori il capogruppo di RF Nicola Renzi chiede alla maggioranza di fermarsi e avviare un confronto vero. Subito dopo Luca Boschi, pur ribadendo la piena condivisione da parte di Libera dell'impianto della legge, invita gli alleati "a non girare le spalle alle migliaia di cittadini che hanno dimostrato di non aver capito i nostri provvedimenti”, perché “una maggioranza responsabile e forte non deve temere dialogo e confronto”.

“Il gruppo del PDCS non è insensibile alle istanze dei cittadini” – chiarisce William Casali. “Questa riforma non è una risposta “contro” il sistema ma “per” il sistema”. Gian Nicola Berti di AR ricorda che l'articolato recepisce parte delle istanze dei sindacati: “Mentre i manifestanti avevano una rappresentazione legata al testo in prima lettura - afferma - noi abbiamo già dato seguito ai fatti”. Gaetano Troina di DML torna a chiedere di ritirare, o quantomeno di sospendere il progetto di legge in esame, stigmatizzando le “dichiarazioni di fedeltà” alla Riforma. Emanuele Santi di Rete si rivolge alla maggioranza: “Ora la responsabilità è tutta vostra”.

Per il Segretario alle Finanze Marco Gatti l'avere cambiato una parte significativa dell’impianto della legge non ha dato il tempo di spiegare tutte le novità. E aggiunge: “Se le forze politiche continueranno il confronto con le parti sociali ed economiche, per rappresentare bene contenuti ed effetti degli emendamenti, sarà solo un fatto positivo”.

Poco dopo si riuniscono a Palazzo i vertici di maggioranza che a stretto giro convocano i sindacati. “Maggioranza, Governo e Commissione vogliono dare un segnale forte rispetto ad una manifestazione partecipata e sentita dai lavoratori sammarinesi” – commenta la Presidente Silvia Cecchetti. Non si può non dare atto di questo sciopero. È importante dare un messaggio di ascolto. La Commissione si è riaggiornata a domani alle 14.30 e sono in corso interlocuzioni proprio per cercare di trovare punti comuni, su cui andare a risolvere alcune sollecitazioni e richieste del sindacato”.



"La maggioranza scricchiola", scrive Rete in una nota. "Dopo la straordinaria mobilitazione popolare di ieri, il fatto stesso che si siano fermati oggi e che non ci sia alcuna certezza su come intendano procedere rende evidente il fallimento della proposta portata avanti da Gatti. La DC - rincara il partito - appare ormai imprigionata nella sua linea del muro contro muro. Al resto della maggioranza, soprattutto quella che si dichiara di sinistra consigliamo di farsi un profondo esame di coscienza".







