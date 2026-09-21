Violenza di genere, denunce in aumento: 73 segnalazioni e 49 casi giudiziari nel 2025

Una consapevolezza sociale crescente e una rete di ascolto sempre più diffusa, ma anche alcune criticità che rimangono, specie nelle tutele dopo la denuncia. È il quadro del contrasto alla violenza di genere a San Marino emerso nella riunione congiunta delle Commissioni Esteri e Sanità.

I segretari Luca Beccari e Massimo Andrea Ugolini hanno riferito in merito ai dati aggiornati sul fenomeno, elaborati dalla Gendarmeria: nel 2025 le segnalazioni e i casi presi in carico dall’autorità giudiziaria sono stati rispettivamente 73 e 49. Numeri in tendenziale aumento, che riflettono una maggiore capacità di intercettare i casi, anche se si ritiene che parte delle violenze resti ancora sommersa. A contribuire alla crescita, la nuova normativa introdotta nel 2024 ma anche l’istituzione dell’ufficio violenza di genere della Gendarmeria e l’iniziativa della ‘Stanza per te’, dove le vittime possono confrontarsi e ricevere assistenza.

Il punto su cui però occorre ancora intervenire è quello relativo al sostegno dopo la denuncia. Come evidenziato nella discussione da Matteo Zeppa di Rete, infatti, su 80 procedimenti penali nel periodo considerato si registrano ben 19 archiviazioni per remissione o mancanza di querela: un possibile grido d’allarme che potrebbe indicare come le vittime non si sentano al sicuro. Da Libera, invece, Giulia Muratori ha sottolineato come su 31 segnalazioni di fatti ai danni di minori nel 2025, solo una provenga dalla scuola: si chiede se la rimozione della previsione espressa sulla tutela della riservatezza del segnalante abbia scoraggiato insegnanti e operatori nelle comunicazioni alle autorità competenti. Da Matteo Rossi (Psd) la proposta di fare della Commissione per gli Affari di Giustizia una sede stabile di monitoraggio dei casi di violenza, con confronti periodici con Tribunale, servizi sociosanitari e forze di polizia, allo scopo di mantenere un quadro costante del fenomeno. Gaetano Troina (DOMANI Motus Liberi) ha posto l’accento sulla tutela di chi denuncia. Chiede un’assistenza concreta e continuativa, anche 24 ore su 24 nei casi più delicati. Marinella Chiaruzzi del Pdcs ha chiesto più investimenti sulla formazione delle risorse umane chiamate a gestire questi casi.

Prima del dibattito sulla violenza di genere, tanti gli argomenti affrontati in comma comunicazioni. Tra quelli in tema di sanità, D-ML ha chiesto aggiornamenti sul PdL di iniziativa popolare sulla fibromialgia, mentre Matteo Casali di Repubblica Futura si è associato alla proposta del Psd di aprire un tavolo condiviso sul nuovo modello sanitario, in modo che il nuovo ospedale sia progettato solo dopo aver stabilito quali servizi dovrà contenere.

Si è parlato poi del nuovo comandante della Gendarmeria - con Beccari che ha confermato la ricerca nell’Arma dei Carabinieri di una figura con esperienza in antimafia e antiterrorismo - e del recepimento dell’acquis comunitario dopo l’accordo di associazione. A riguardo, l’attività legislativa dovrebbe iniziare già entro l’anno: ci sono testi pronti o in via di definizione su ambiente, residenze, lavoro, concorrenza e altro.

Infine, dopo le richieste di chiarimenti delle opposizioni in merito al futuro della direzione di San Marino RTV, Beccari ha ricordato che secondo gli accordi con la Rai la nomina del direttore spetta all’emittente italiana. E che, anche in caso di cessazione del suo incarico in Rai, in base al diritto sammarinese Roberto Sergio resta alla guida di RTV a meno che non intervenga un’azione del Cda che ne preveda la rimozione. Sul tema, al momento non sono in corso interlocuzioni ufficiali.

Da Domani Motus-Liberi Fabio Righi ha parlato della collaborazione tra San Marino e il gruppo cinese BYD. "Anche considerando le dinamiche geopolitiche in corso - ha detto - e pur non avendo alcun preconcetto, riteniamo che si tratti di argomenti dai quali possono derivare conseguenze anche per un Paese piccolo come la Repubblica di San Marino". Righi ha quindi auspicato attenzione facendo riferimento all’indagine avviata dal Copasir italiano nel giugno 2026, "avente per oggetto proprio questo genere di attività in settori ben individuati, come quello dell’automotive"









