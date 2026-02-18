CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Violenza di genere: eliminata all'unanimità la pena della riprensione Era ritenuta troppo mite, rispetto alla gravità del reato.

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato all'unanimità, con procedura d'urgenza, l'eliminazione della riprensione, tra le pene previste dalla legge e dal codice penale, per reati afferenti alla violenza di genere come, ad esempio, le molestie sessuali o gli atti persecutori. Tutti i gruppi intervenuti nel dibattito hanno espresso soddisfazione per la modifica legislativa che elimina di fatto una pena ritenuta troppo lieve per reati commessi, quasi sempre, nei confronti delle donne. L'impegno alla modifica della legge e del codice penale era stato preso nell'ambito dell'accordo bipartisan raggiunto nell'ambito della legge di bilancio ed anche sulla base di una delibera dello scorso mese di settembre dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.



