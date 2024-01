SINERGIA Violenza di genere: San Marino e Rimini gettano le basi per la collaborazione Incontro tra l'Authority Pari Opportunità del Titano e la Consigliera di Parità della Provincia per progetti in sinergia

Violenza di genere: San Marino e Rimini gettano le basi per la collaborazione.

Rimini e San Marino insieme contro la violenza di genere. Ieri il primo incontro tra l’Authority Pari Opportunità del Titano e la Consigliera di Parità della Provincia di Rimini, Adriana Venturi, alla presenza anche del Segretario per la Sanità Mularoni.

La riunione ha gettato le basi per la creazione di un’immediata e fattiva collaborazione che vedrà impegnate assieme la Repubblica di San Marino ed il limitrofo Comune di Rimini in tema di pari opportunità. Si sono condivisi progetti e iniziative relative alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, in aggiunta a riflessioni circa lo stato di avanzamento delle misure sammarinesi messe in atto in ambito lavorativo, sociale e di sostegno dell’emancipazione della donna.

