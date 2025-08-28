COMUNICATO STAMPA Violenza su minori, la Maggioranza: “Falla di sistema da colmare. Scuole e impianti sportivi devono essere luoghi sicuri” Presa di posizione di Pdcs, Ar, Libera-PS, Psd e Giovanna Cecchetti dopo la condanna definitiva di un sammarinese per violenza sessuale su minori e l'ondata di reazioni che sono seguite: “Serve protezione immediata e strumenti cautelari efficaci”.

Violenza su minori, la Maggioranza: “Falla di sistema da colmare. Scuole e impianti sportivi devono essere luoghi sicuri”.

Continua a suscitare reazioni d'indignazione il caso di Steven Raul James, condannato in via definitiva in Italia per atti sessuali e violenza sessuale aggravata su quattro bambini di dieci e undici anni. Alla nota del Congresso, segue quella della maggioranza.

A rendere la vicenda ancora più grave, si sottolinea, sarebbe la possibilità che l’uomo, nonostante la sentenza e le restrizioni imposte, abbia potuto nei mesi scorsi svolgere a San Marino incarichi come personale non docente, allenatore o volontario, ruoli che lo mettevano a diretto contatto con minori.

Il tema, sottolinea il comunicato, non è solo quello di norme severe – già introdotte negli anni con la legge sulla tutela dei minori nello sport e la normativa contro la violenza domestica e di genere – ma della loro effettiva applicazione. “Il dato più grave riguarda i tempi”, osservano Pdcs, Ar, Libera-PS, Psd e il Consigliere indipendente Giovanna Cecchetti. “Tra la condanna in primo grado e la sentenza definitiva possono passare anni, senza che sul territorio possano essere attivati presidi utili alla tutela dei minori”.

Qui il punto cruciale: la necessità di poter applicare misure cautelari già dal momento in cui una condanna per reati sessuali su minori viene pronunciata all’estero, ancorché non definitiva. “Occorre riflettere – afferma la Maggioranza – su quali strumenti siano oggi a disposizione delle Istituzioni e dei Corpi di polizia per proteggere la collettività e valutare l’introduzione di nuove tutele”.

Il Congresso di Stato ha parlato della necessità di rafforzare lo scambio di informazioni con le autorità estere, ma per la maggioranza è urgente andare oltre: verificare eventuali mancanze procedurali e colmare senza esitazioni le falle del sistema. “La nostra vicinanza va alle vittime – conclude la nota – e ribadiamo l’impegno: scuole, impianti sportivi e centri educativi devono essere sempre luoghi sicuri”.

Leggi il comunicato stampa integrale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: