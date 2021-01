Visita del Segretario agli Esteri in Ungheria: firmato memorandum per il rilancio delle relazioni economiche e nuove collaborazioni

Visita ufficiale per il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, a Budapest, su invito del ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. Firmato un memorandum d'intesa per rilanciare il commercio estero e le relazioni economiche tra i due Paesi, incoraggiare accordi nei settori dell'istruzione e della cultura e favorire scambi di esperienze su turismo e ambiente. Durante i colloqui, focus sul Covid e le rispettive gestioni della pandemia e sulle ripercussioni a livello globale. Non ultimo, il tema dell'accordo di associazione con l'Ue. Un percorso per il quale l'Ungheria, spiega Beccari, "ha assicurato il massimo sostegno".

"E' andata benissimo. E' stata un'occasione per mettere in pratica i propositi che avevamo augurato durante la visita a San Marino del ministro degli esteri ungherese. Nella giornata di oggi abbiamo firmato il memorandum di collaborazione in materia turistica, culturale, del commercio che avevamo ipotizzato già a settembre. Abbiamo parlato della volontà comune di arrivare presto a definire un'intesa sulla protezione degli investimenti. Abbiamo discusso di strategie per affrontare la pandemia e abbiamo anche parlato del percorso che San Marino sta facendo con l'Unione Europea: un percorso che l'Ungheria sostiene con forza. L'Ungheria ha una grandissima considerazione di San Marino, della sua storia: noi allo steso tempo possiamo imparare da una Nazione che tra i Paesi entrati più recentemente nell'Unione Europea e può mettere a disposizione di San Marino delle esperienze che possono essere d'aiuto anche per noi".



