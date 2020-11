RAPPORTI BILATERALI Visita del sottosegretario Scalfarotto: obiettivo risolvere i dossier aperti. Segretario Beccari: "Giornata proficua" Tanti i temi, da quelli economici alle frequenze radio-tv, fino all'energia. Si è parlato anche di possibile supporto finanziario a San Marino

Obiettivo: risolvere i dossier aperti. E' stato un confronto a tutto campo, su temi diversi e con esponenti di Governo quello tra San Marino e Italia. Oggi il primo giorno di visita del sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto in Repubblica. Un appuntamento che segue l'incontro alla Farnesina, il 15 ottobre, tra il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e l'omologo italiano Luigi Di Maio e che arriva dopo un “rilancio delle relazioni”, come sottolinea la Segreteria, e la riattivazione della Commissione mista presieduta proprio da Scalfarotto.

In primo piano questioni come la richiesta di assistenza finanziaria di San Marino all'Italia, frequenze radio-tv e approvvigionamento energetico. Focus anche su: caso targhe, multe, giustizia, sanità e sulla collaborazione nella nuova fase di emergenza sanitaria. E' stata una “giornata molto proficua”, afferma il segretario Beccari.

Il rinnovo dell'accordo per la cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi per gli anni 2021-2023 è avvenuto nel pomeriggio alla Segretaria di Stato alla Cultura. Tra gli appuntamenti in programma domani, l’udienza ufficiale dalla Reggenza.

Nel servizio, le interviste a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri), Ivan Scalfarotto (sottosegretario Ministero Affari Esteri) e Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura)

