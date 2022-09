Visita della Presidente dell'Assemblea Osce: dai Capitani Reggenti una lettera con appello al dialogo per l'Ucraina Da Margareta Cederfelt un ringraziamento ai sammarinesi per aver accolto i profughi ucraini

La visita dei vertici dell'Assemblea Parlamentare Osce a San Marino arriva in un momento difficile per l'Europa. In Ucraina si continua a combattere e la guerra si aggiunge inevitabilmente ai temi trattati in una giornata di confronto istituzionale. Nel pomeriggio la presidente dell'Assemblea, Margareta Cederfelt, è stata accolta a Palazzo Begni dal segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Tra le tematiche trattate: accoglienza ai cittadini ucraini, guerra, crisi energetica, effetti della pandemia, avvicinamento all'Ue e scenari futuri.

La delegazione è stata poi ricevuta in udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, entrambi impegnati in ambito Osce per San Marino nel corso del mandato come consiglieri. Durante la visita si è parlato anche dell'impegno del Paese nella lotta alle fake news. Da Cederfelt anche un commento all'attuale situazione in Ucraina. Proprio a questo proposito, la consegna di una lettera da parte della Reggenza, come spiegato dal segretario generale Roberto Montella, con l'appello al dialogo tra le parte in conflitto, per arrivare ai negoziati.

Martedì 13 settembre nuova giornata di confronto con la Delegazione sammarinese presso l'Assemblea Osce e la partecipazione dei Capitani Reggenti.

Nel servizio, le interviste a Luca Beccari (segretario di Stato Affari Esteri), Margareta Cederfelt (presidente OSCE PA) e Roberto Montella (segretario generale OSCE PA)

