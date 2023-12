Visita di Mattarella: - 5 giorni all'evento dell'anno, in diretta su Rtv

Il 6 dicembre si avvicina e il Titano si prepara alle celebrazioni per la Visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Al via gli allestimenti: lungo il tragitto sulla Superstrada, bandiere Tricolore e vessilli biancoazzurri per accompagnare il corteo presidenziale che dal confine di Dogana salirà verso il centro di Città.

Il Capo di Stato avrà al seguito un’alta e qualificata Delegazione italiana guidata dal Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. Figura di spicco del Governo Meloni, punto di riferimento nei rapporto bilaterali, l'Onorevole Cirielli presiede alla Farnesina la Commissione mista Italia – San Marino istituita nel reciproco interesse di dare soluzione ai vari dossier aperti.

La visita, scandita da un rigoroso protocollo, vedrà il Presidente Mattarella accolto dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina in Piazza della Libertà dove avverranno gli onori militari. Il cuore istituzionale della Cerimonia come sempre a Palazzo Pubblico per l'Udienza ufficiale con i vicendevoli indirizzi di saluto tra Capi di Stato, preceduti da importanti colloqui privati politico-istituzionali. Ultimo atto delle celebrazioni mattutine, all'Ara dei Volontari dove il Presidente della Repubblica deporrà una corona di alloro in omaggio alla memoria dei volontari e dei caduti sammarinesi di tutte le guerre.

Per aumentare il livello di sicurezza è stata emanata una ordinanza - la n. 244/2023 - che dispone la chiusura al traffico veicolare con divieto di sosta nel Castello di San Marino Città, di alcune vie, piazze e parcheggi.

Un evento storico che la San Marino RTV trasmetterà in diretta tv, web e facebook a partire dalle10.30.

E che come per le precedenti occasioni, lascerà profonda traccia nei rapporti fraterni tra i due Paesi. Il Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari ne rimarca il profondo significato “a conferma di un percorso che soprattutto negli ultimi tempi ha visto i due Stati uniti, proattivi e solidali a livello bilaterale e nel più ampio contesto multilaterale”.