Visita di Papa Leone: il grazie della Reggenza a chi ha reso possibile una giornata storica

Un grazie corale a chi ha contribuito a scrivere una pagina destinata a restare. A Palazzo Valloni la Reggenza riunisce i protagonisti della macchina organizzativa che ha reso possibile la visita pastorale di Papa Leone XIV a San Marino. Un evento che i Capitani Reggenti definiscono di portata storica, vissuto dal Paese come un’esperienza spirituale e umana particolarmente intensa. Ma dietro le immagini dell’abbraccio di San Marino al Santo Padre c’è stato un lavoro, spesso lontano dai riflettori, svolto in soli tre mesi.

Il Segretario agli Esteri plaude allo spirito di servizio “encomiabile” di quanti si sono messi a disposizione, dimostrando efficienza, capacità operativa e responsabilità. “Siamo una comunità che sa fare squadra”, sottolinea Luca Beccari. In primo piano la diplomazia: dall’Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede Alessandra Albertini alla responsabile del Cerimoniale Silvia Berti. E ancora: Segreteria di Stato, Dipartimento Affari Esteri, Segreteria Istituzionale.

Una sinergia che ha coinvolto istituzioni civili ed ecclesiastiche – in primis la diocesi San Marino Montefeltro - enti, volontari, cittadinanza. Fondamentale il dispositivo di sicurezza, con Corpi Militari, Forze di Polizia e Protezione Civile, insieme alle Aziende Autonome e a quanti hanno garantito servizi e logistica. E poi San Marino RTV, che ha portato oltre i confini della Repubblica le immagini di un evento eccezionale, raccontandone in diretta la solennità, l’emozione e il valore istituzionale.

“A volte non basta fare bene le cose, bisogna anche saperle raccontare e comunicare”, spiega Beccari. “Iniziative come questa, che ha dato al nostro Paese un grande slancio e l’abbraccio del Santo Padre, che ha reso un importante tributo al nostro Stato e alla nostra comunità, deve essere veicolata nel modo giusto. Credo che San Marino RTV sia stata capace di farlo, adempiendo al suo compito primario: fare informazione e offrire un servizio alla collettività sammarinese. Ma sappiamo quanto sia importante anche la visibilità esterna, il messaggio che arriva oltre i nostri confini. E questo la televisione sa farlo bene”.

Il Direttore di RTV Roberto Sergio ringrazia la Segreteria di Stato per la collaborazione e “per come è stata costruita l’intera operazione, in tempi brevissimi e in un periodo particolarmente complesso dal punto di vista organizzativo. È stata la dimostrazione - afferma - che sia il gioco di squadra sia le professionalità presenti all’interno di RTV creano le condizioni per affrontare e vincere le sfide. La sfida è continua, non si ferma mai. Ce ne sono già altre davanti a noi, ma abbiamo dimostrato di saperle affrontare e che le sappiamo anche vincere. È stato un lavoro incredibile: dodici ore di diretta, il segnale trasmesso in tutto il mondo, non c'è stato un problema. Abbiamo seguito anche il Meeting e la Messa finale. Insomma, credo che RTV e tutti i suoi dipendenti debbano essere orgogliosi del lavoro che hanno fatto”.

Per la Reggenza, quella del 22 agosto è una data destinata a rimanere nella storia: “L’omaggio alla Repubblica che il Pontefice ha reso resterà un segno indelebile profondamente radicato nei cuori dei sammarinesi”. E resteranno impresse, aggiungono Alice Mina e Vladimiro Selva, “le parole di fiducia e speranza” rivolte dal Santo Padre alla comunità. Il ringraziamento istituzionale diventa infine personale, in un gesto intimo e sentito: al termine dell'udienza, la Reggenza e il Segretario di Stato hanno voluto ringraziare personalmente, uno ad uno, tutti i presenti per l'impegno profuso al servizio della Repubblica.







