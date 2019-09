Visita FMI e tavolo istituzionale i temi caldi della giornata politica

È una giornata intensa sul fronte politico. Dopo il confronto con Fitch oggi è il Fondo Monetario a mettere il Paese sotto la lente. Gli esperti di Washington sono sul Titano per aggiornare la situazione economica e finanziaria e preparare la missione dell'Article IV di fine gennaio. Sono in corso una serie di incontri tecnici che proseguiranno fino a venerdì. Il confronto, come da prassi, vedrà coinvolte istituzioni, uffici pubblici, Banca Centrale. Sul tavolo temi come lo stato della riforma previdenziale e dell'Iva. Ad aprire la missione il colloquio con la Segreteria alle Finanze per valutazioni sul bilancio, che verrà affrontato nel Consiglio straordinario convocato d'urgenza giovedì e venerdì.

C'è poi grande attesa per l'apertura del tavolo istituzionale che vede, in questo primo incontro, la presenza della sola politica. Una momentanea esclusione non gradita a categorie economiche e sociali. Anche Osla si aspetta condivisione su scelte immediate e future. Il Presidente Monica Bollini chiede concretezza, a partire dalla riduzione della spesa pubblica perché senza risorse - spiega - non si può parlare di rilancio dell'economia”. Osla dice no a nuove tasse e chiede di partire dall'iniziativa privata. “L'impresa - afferma - dà lavoro e crea reddito. Va incentivata”. Gli imprenditori invitano a scelte coraggiose da mettere subito in campo. “Non diamo più tempo alla politica – avverte Monica Bollini - ne ha avuto già a sufficienza”.