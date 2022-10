Visita FMI, Gatti: “certificata la ripartenza sull'economia reale” e guarda alle prossime sfide

Dal Fondo incassa un giudizio che certifica la ripartenza basata sull'economia reale e “premia le scelte e le politiche impostate dal Governo,” e vi legge “il riconoscimento della solidità e della determinatezza dell'esecutivo nel fare le cose” – dice il Segretario alle Finanze, Marco Gatti, che guarda avanti.

“Ora ci sono le sfide, partendo proprio dalle criticità, che il Fondo ha messo in chiaro”, lungo macro obiettivi: “mettere in sicurezza il bilancio, aumentando liquidità e accelerando la discesa della curva del debito. In parallelo, creando le condizioni per accrescere l'appetibilità del Paese, per attrarre investimenti”.

Intrapreso il percorso delle riforme da portare a compimento – già in iter consiliare quella pensioni e del lavoro, a breve al via il confronto sulla riforma IGR, occhi puntati su altri fattori di rischio da affrontare: “Altre sfide riguardano i rincari energetici e la sovranità energetica quale obiettivo che il Governo vuole sicuramente raggiungere; così come il tema del rinnovo del debito, altro elemento che va ponderato con attenzione: va trovata la migliore finestra per riuscire ad andare sui mercati alle migliori condizioni, per continuare a garantire la crescita che il Paese ha avuto, proprio grazie alle scelte che il Paese ha fatto negli ultimi anni”.

Nel video, l'intervista al Segretario alle Finanze, Marco Gatti