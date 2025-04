CONGRESSO DI STATO Visita FMI, Gatti: “Invito a consolidare e non abbassare la guardia” Conferenza stampa del Congresso di Stato, tanti i temi in agenda.

Prime risultanze dopo la visita dello staff del Fondo Monetario Internazionale che continua a fotografare una economia resiliente, con dinamiche positive di crescita, insieme alle raccomandazioni a consolidare e non abbassare la guardia “Sicuramente il suggerimento più significativo – dice il Segretario alle Finanze, Marco Gatti - è stato quello di adoperarsi per migliorare non solo la nostra qualità del dato, ma anche la divulgazione; perché di dati ne disponiamo tanti, ma li rendiamo poco pubblici. Questo deve essere un impegno, anche perché poi le agenzie di rating ma lo stesso FMI si avvale proprio dei dati pubblici per le proprie analisi”.

Note positive dal settore bancario: “sta crescendo – aggiunge Gatti - e questa sua crescita sta portando dei miglioramenti significativi, sia nell'economia nella sua diversificazione, perché è un settore che si sta riprendendo, e anche il bilancio pubblico non deve più destinare risorse per il settore bancario stesso”. Apprezzato, il processo di cartolarizzazione, “al di sopra delle aspettative – dice – superiore allo stesso business plan: questo è positivo - dice ancora Gatti - perché sarà uno degli elementi che gli investitori analizzeranno nel momento in cui dovremo fare il 'roll-over' dell'eurobond. Per noi questo è un elemento importante, perché il nostro prossimo obiettivo non è tanto quello di collocare, ma quello di abbassare i costi finanziari".

Ne ha riferito ieri in Aula così come in Aula si è acceso il dibattito sul tema del caro-bollette, con il Segretario per il Lavoro e i rapporti con l'AASS, Alessandro Bevitori che rileva: “Interventi qualificati e non strumentali – dice - nel riconoscere che il caro energia vincola le scelte a livello globale”. Attesta l'impegno del Governo sulla transizione energetica: “Stiamo lavorando sulla progettualità legata agli investimenti sul tema dell'approvvigionamento, perché la transizione ecologica, dall'ambito produttivo al terziario avanzato, possa divenire leva di attrattività”.

Dal Segretario all'Industria e Sport, Rossano Fabbri, quattro elementi messi a tema in Congresso: il passaggio del regolamento per l'esternalizzazione delle funzioni di tenuta e aggiornamento del registro delle imprese “facendo di Camera di Commercio – dice - la prima vera vetrina per chi guarda a San Marino”. Poi, come annunciato, la delibera di avvio all'iter del progetto di legge in materia di contrasto alla violenza di genere e agli abusi su minori in ambito sportivo”. Ancora, prende corpo il progetto “San Marino Welness Country”, si parte con nuovi attrezzi nei parchi della Repubblica, fino a partnership di livello come con Technogym.

Congresso, infine, a tutela dell'immagine di San Marino, dopo la frode nel settore dell'importazione di vetture dall'estero mediante falsa documentazione. “Si è inteso dare mandato alla nostra Avvocatura dello Stato – spiega Fabbri - per verificare i presupposti della lesione dell'immagine e dell'onorabilità, per poi vedere se vi sono i presupposti per la costituzione, nell'ambito dei procedimenti penali richiamati, di parte civile come parte lesa. Stiamo davvero cercando di fare di tutto per tutelare l'immagine di un Paese che ha veramente voltato pagina”.

Nel video, le interviste al Segretario alle Finanze, Marco Gatti e al Segretario all'Industria e Sport, Rossano Fabbri

