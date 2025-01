Visita Premier Liechtenstein, Reggenza: "Abbiamo in comune la vocazione alla pace"

Due Stati che hanno molto in comune, a partire dalla vocazione alla pace. Su questo e molte altre tematiche internazionali si soffermano i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, nel loro intervento durante l'udienza per la visita ufficiale del primo ministro del Liechtenstein, Daniel Risch, e la ministra degli Esteri, Dominique Hasler.

Per i rappresentanti del Principato confronti istituzionali a più livelli. Dalla Reggenza riferimenti al legame di amicizia che da anni lega i due Paesi. “Gli Stati di ridotte dimensioni – aggiungono i capi di Stato - possono e devono continuare a sforzarsi per costituire un esempio, perché pace, democrazia e diritto internazionale possano continuare ad essere protetti”. Risch e Hasler sono stati insigniti dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, al termine di una giornata di incontri su dossier economici e politici.

Dal Principato garantito supporto per l'Accordo di associazione. "Cercheremo di dare tutto il sostegno possibile a San Marino - afferma Risch - condividendo la nostra esperienza. Possiamo fornire consulenza per quanto riguarda, per esempio, la regolamentazione del settore finanziario" e per altri contesti. "Sicuramente - aggiunge Beccari - è un supporto più di tipo politico, perché la famiglia europea è una famiglia allargata: non è solo quella dei 27. C'è stata una grande apertura, sia oggi che nel recente passato, da parte del Governo del Liechtenstein di supportarci con delle missioni tecniche o con dei progetti combinati".

Tra gli impegni istituzionali a Palazzo Begni quello con esponenti di Governo, oltre al segretario agli Esteri Beccari. Dalla ministra Hasler un auspicio per il futuro europeo, in una fase storica di sempre maggiori tensioni internazionali. "Credo ci sia un grande potenziale per il futuro - afferma la ministra degli Esteri - per essere ancora più coordinati tra piccoli Stati. Perché, in fin dei conti, affrontiamo le stesse sfide e abbiamo le stesse opportunità. E' importante avere dei format che ci permettano di fare proprio questo ed è importante rafforzarli, in particolare quando viviamo tempi difficili a livello europeo" e nei casi in cui "viene messa in pericolo la libertà".

Nel servizio le interviste a Daniel Risch (primo Ministro Liechtenstein), Luca Beccari (segretario di Stato Esteri) e Dominique Hasler (ministra Esteri Liechtenstein)