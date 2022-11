RAPPORTI BILATERALI Visita ufficiale del Ministro greco Notis Mitarachi È atterrato alle 12.15 all'aviosuperficie di Torraccia. Nel pomeriggio l'incontro col Segretario di Stato Beccari e l'Udienza dei Capitani Reggenti

Visita ufficiale del Ministro greco Notis Mitarachi.

In visita ufficiale a San Marino il Ministro per l'Immigrazione e l'Asilo della Repubblica Ellenica, Notis Mitarachi. È arrivato in elicottero alle 12,15. Ad accoglierlo, all'aviosuperficie di Torraccia, l'Ambasciatore di San Marino in Grecia Corrado Carattoni e il direttore del cerimoniale Silvia Berti. Previsto nel pomeriggio a Palazzo Begni un incontro con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e a seguire l'udienza pubblica dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: