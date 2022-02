Visita ufficiale del Segretario agli Esteri in Argentina: tra gli incontri quello con il Ministro egli Esteri Cafiero

Si apre oggi la visita ufficiale in Argentina per il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Si tratta di un impegno istituzionale al più alto livello ministeriale su invito delle autorità argentine: Beccari incontrerà infatti il suo omologo argentino, il ministro degli Esteri Santiago Cafiero. Previsti, poi, i colloqui con i Ministri dell'Economia, della Scienza, del Turismo e dello Sport, del Lavoro e dell'Educazione. Sono alcuni dei principali impegni di due giorni di visita utili ad approfondire tematiche come il rapporto bilaterale, eventuali progetti in settori strategici, ulteriore sviluppo delle relazioni economiche, sociali e culturali e, allo stesso tempo, relativi a educazione e previdenza sociale. In programma anche l'incontro con parlamentari, con rappresentanti del Gruppo di Amicizia Argentina-San Marino e le Associazioni sammarinesi nel Paese sudamericano nel quale vivono molti concittadini.

