Visita ufficiale del Segretario di stato per gli Affari Esteri Luca Beccari a Mosca

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari accogliendo l’invito del suo omologo, il Ministro degli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov, si recherà in visita ufficiale a Mosca dal 12 al 15 settembre prossimi. Tale visita fa seguito all’incontro dei due Ministri avvenuto a Ginevra nel febbraio 2020 e si inserisce nel solco delle ottime relazioni bilaterali tra i due Paesi. Oltre all’incontro con il collega agli Affari Esteri, il Segretario di Stato Beccari incontrerà altri Ministri del Governo Russo. Gli argomenti dei colloqui istituzionali verteranno principalmente sull’emergenza pandemica, sui temi relativi alla collaborazione bilaterale e multilaterale e sulle possibili opportunità di cooperazione in ambito economico-finanziario.