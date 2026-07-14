AMMINISTRAZIONI LOCALI Visita ufficiale della Reggenza a Domagnano: incontro con la Giunta Il Capitano di Castello, Roberta Cecchini, ai capi di Stato: "La Vostra presenza ci incoraggia a proseguire con responsabilità nel servizio alla nostra comunità"

Il ciclo di visite ufficiali dei Capitani Reggenti alle nove Giunte di Castello della Repubblica è proseguito lunedì facendo tappa a Domagnano. I Capi di Stato Alice Mina e Vladimiro Selva accompagnati da Andrea Belluzzi - segretario di Stato con delega alle Giunte - sono stati accolti dal Capitano di Castello Roberta Cecchini e dai componenti dell’amministrazione locale.

Tanti gli argomenti trattati: dalle opere pubbliche, tra cui la Scuola dell’Infanzia e il Casale La Fiorina, alla viabilità, facendo il punto della situazione sui progetti di messa in sicurezza della superstrada e della circolazione interna al Castello. Ma anche la preparazione alla visita di Papa Leone XIV, che toccherà Domagnano da vicino. Oltre alla pianificazione di attività sociali e culturali nel Castello per questo inverno e per il prossimo anno con l’obiettivo di approfondire le tematiche che più interessano i cittadini e favorirne la partecipazione democratica.

“La Vostra presenza oggi conferisce un significato ancora più profondo al nostro lavoro”, ha detto il Capitano di Castello nel suo discorso alla Reggenza. “Essa rappresenta un incoraggiamento a proseguire con responsabilità, equilibrio e passione nel servizio alla nostra comunità, nel solco dei valori che da secoli ispirano la Repubblica di San Marino: libertà, partecipazione, solidarietà e rispetto delle istituzioni”.

Le visite dei Capi di Stato alle amministrazioni locali si svolgono mentre è in corso il confronto tra la segreteria Interni e i Capitani di Castello sulla riforma delle Giunte, con lo scopo di arrivare a una normativa che ne rafforzi il ruolo e il coinvolgimento nei processi decisionali, come ha affermato il segretario Belluzzi lunedì in Commissione Affari Costituzionali.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: