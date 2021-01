Visita ufficiale in Ungheria del Segretario agli Esteri: firmato Memorandum d'Intesa

Prima visita ufficiale oggi a Budapest per il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, su invito de Ministro degli Affari Esteri Péter Szijjarto, salito sul Titano lo scorso 16 settembre. La visita è stata occasione di tracciare il positivo percorso delle relazioni bilaterali, avviate già nel 1976.

I Ministri hanno firmato un Memorandum d’Intesa per il rilancio del commercio estero e delle relazioni economiche tra i due paesi, ma non solo: anche istruzione, cultura, turismo e ambiente sono stati individuati come ambiti di collaborazione.





L'incontro è stato anche l'occasione per un confronto sulla rispettiva gestione della pandemia e sul percorso di avvicinamento di San Marino all’Unione Europea, per il quale l’Ungheria ha espresso pieno assenso e sostegno convinto. Altro importante obiettivo è promuovere il rilascio di borse di studio per gli studenti di entrambi i Paesi.

“Sono molto soddisfatto di essere riuscito ad accogliere l’invito del Collega ungherese e di aver realizzato questa importante visita istituzionale- ha dichiarato Beccari. Abbiamo concordato una più forte collaborazione e valutato iniziative di rilancio della cooperazione in ambito economico- finanziario, dell’innovazione tecnologica e per una più solida partnership in ambito europeo”.