DIBATTITO Vita pubblica e cittadini, appello di Comunità e Territorio: "Politica incapace di fare riforme, quando ci sveglieremo?"

Vita pubblica e cittadini, appello di Comunità e Territorio: "Politica incapace di fare riforme, quando ci sveglieremo?".

Nuovo appello alla politica dalla società civile. L'associazione culturale "Comunità e Territorio San Marino" invita la cittadinanza a partecipare alla vita del Paese. L'organizzazione accusa gli amministratori pubblici di non avere la capacità di fare le "riforme necessarie" e di non ascoltare i cittadini. "Il problema - si legge in una nota - è anche il silenzio che si è creato" tra le persone.

Nel comunicato si fa riferimento a chi necessita di risposte perché in difficoltà. "Quando ci sveglieremo davvero?", si chiede l'associazione che, in questi giorni, è intervenuta anche sull'emergenza casa. L'esortazione è a riflettere "sul modello abitativo che si sta consolidando". Lo Stato, per Comunità e Territorio, dovrebbe farsi carico della questione con sostegno all'accesso all'abitazione, edilizia sociale, canoni calmierati e affitto parametrato sul reddito.

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