Voto: affluenza in calo in tutti i Castelli.

L'affluenza delle ore 15 si attesta a 11.907 votanti, il 34,48 per cento dei cittadini. Trend sempre in calo, ma a differenza della precedente rilevazione, il segno meno si è esteso a tutti e 9 castelli della Repubblica portando il confronto rispetto alle politiche del 2016 ad una percentuale del meno 2,68%. Ad influire, in controtendenza con le precedenti affluenze, sono proprio i seggi interni con meno 2,77% dei votanti. Ha votato quasi la metà dei cittadini. Mentre gli Esteri si attestano a -2,42%. Città è il castello con meno affluenza, oltre il 5 e mezzo per cento.





