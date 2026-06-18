Voto estero, nuova sede per la Consulta e consoli sotto la lente

La Commissione Affari Esteri si accende sul futuro dei sammarinesi residenti all'estero, tra riforma del voto, diplomazia e casi politici ancora aperti. Al centro del confronto la 52ª Consulta, la cui risoluzione viene approvata all'unanimità. Il Segretario Luca Beccari rilancia il percorso di associazione all'UE, sottolineando le nuove opportunità anche per chi vive fuori dai confini.

Annuncia poi una nuova sede per il Museo dell’Emigrante e la Consulta nell’ex Reptilarium. Sul fronte delle riforme istituzionali torna con forza il tema del collegio estero. Beccari lo indica come una possibile soluzione per garantire una rappresentanza stabile dei cittadini residenti fuori territorio. Proposta sostenuta anche da Nicola Renzi di Repubblica Futura, che chiede di superare l’attuale sistema delle preferenze, definendolo "palesemente incostituzionale".

Gerardo Giovagnoli del Psd non chiude la porta, ma segnala i nodi pratici: chi potrebbe candidarsi, e come si concilia un mandato non retribuito con la vita all'estero. Ma è sulle nomine consolari che la Commissione si infiamma. A Buenos Aires, dopo vent'anni di servizio, è revocato l'incarico alla console Viviana Gennari. Decisione arrivata – spiega Beccari - dopo un lungo confronto sulle condizioni economiche e organizzative del consolato, assicurando una riorganizzazione della rete consolare argentina.

Il dibattito più acceso riguarda però Serafino Iacono, console onorario a Bogotá. Beccari lo difende, parla di accuse infondate sulla stampa colombiana e respinge le richieste di revoca. Ma Matteo Zeppa di Rete non arretra: "La politica non può credere ciecamente alle ricostruzioni degli interessati". Più cauto Dalibor Riccardi di Libera, che invoca la presunzione d'innocenza. Nel finale, nuovo confronto tra Governo e opposizione sulle nomine pubbliche: Renzi chiede di privilegiare professionalità sammarinesi e residenti per gli incarichi istituzionali di alto livello, mentre Beccari ribadisce che l’obiettivo resta valorizzare le competenze del Paese senza rinunciare, quando necessario, a profili esterni altamente qualificati. Tra riforme di prospettiva e dossier scomodi, la Commissione conferma un equilibrio difficile: aprire il Paese al mondo, senza perdere il controllo su chi, dal mondo, si avvicina a San Marino.







