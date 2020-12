ELEZIONI GIUNTE DI CASTELLO Voto residenti: affluenza alle urne del 40,23%

Per effetto della riforma, come sappiamo, domenica scorsa hanno votato anche i cittadini stranieri residenti in Repubblica da 10 anni e oltre per le elezioni delle Giunte di Castello. Il dato sulla loro affluenza alle urne segna il 40,23%, percentuale appena inferiore a quella generale (41'06%). Sul totale di 2809 aventi diritto hanno votato, dunque, circa 1130 persone. In massima parte italiani, ma in generale gli stranieri che risiedono sul Titano provengono da ben 54 Paesi esteri. Un riscontro indubbiamente positivo per la Segretaria di Stato agli Interni.

Soddisfatto il Comites che ora attende venga estrapolato il dato relativo al voto dei soli residenti italiani.

Nel video le interviste a Elena Tonnini, Segretario di Stato per gli Affari Interni e Alessandro Amadei, Vice Presidente Comites.

