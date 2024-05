Voto residenti all'estero, proposte alternative al tavolo della Commissione Elettorale

San Marino verso le elezioni politiche. Riunita la Commissione Elettorale, chiamata ad analizzare – tra le altre cose – soluzioni per potenziare la macchina organizzativa in vista delle richieste di documenti dai neo-sammarinesi residenti all'estero. Tema che, come noto, ha acceso lo scontro politico, dopo la proposta del Segretario agli Interni di autorizzare il corpo consolare al rilascio di certificati di riconoscimento per alleggerire il lavoro dell'Ufficio di Stato Civile.

Diverse forze politiche lo hanno accusato di voler agire in barba alla legge – portando la questione all'attenzione della Reggenza - mentre la sua Coalizione Democrazia e Libertà ne ha difeso l'operato, invocando soluzioni condivise per garantire a ogni cittadino sammarinese il diritto di voto.

Oggi, dunque, proposte alternative sono al tavolo della Commissione, convocata con due giorni di anticipo. Le procedure approvate verranno comunicate dagli Interni ai rappresentanti di tutte le forze politiche. L'incontro è previsto alle 16 a Palazzo Pubblico.