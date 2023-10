USA - RSM Washington, al Gala di Niaf anche il segretario Righi L’evento si è tenuto alla presenza del Presidente USA Biden.

Una serata tra i più autorevoli rappresentanti della comunità italo-americana negli Usa: è l'annuale Gala di National Italian American Foundation, alla quale San Marino non manca, con il segretario per l'Industria Fabio Righi. A sorpresa anche il saluto del presidente Biden: “Gli italoamericani hanno fatto molto per gli Stati Uniti”, commenta a fianco della moglie Jill, presentatrice dell'evento.

Protagonista di quest'edizione l'Emilia-Romagna, rappresentata dal suo presidente Bonaccini. A margine del Niaf anche la visita ufficiale alla Casa Bianca, occasione in cui Righi incontra la First Lady, oltre alla ex speaker della Camera Nancy Pelosi (di origine italiana come Jill Biden) e Bill Nelson, Ceo della Nasa, al quale presenta i progetti di San Marino sulla space economy.

"Sono stati incontri conoscitivi e amichevoli - spiega Righi, che ringrazia il presidente di NIAF, Robert Allegrini -. Un'occasione per far capire che San Marino può rappresentare un'opportunità. In particolare al Ceo della Nasa è stato presentato il progetto che a breve vede il Titano coinvolto in un evento internazionale in partnership proprio con gli Usa. Ho dunque mostrato loro il percorso che si può fare insieme e che di fatto stiamo portando avanti ormai da tempo".

Una missione ricca di appuntamenti per Righi, che partecipa anche al “Transatlantic Investment Comitee”, al ricevimento nella residenza dell'Ambasciatore italiano e all'evento premio “eccellenza italiana” alla George Town Univerisity, dove presenta il progetto “Made in San Marino”. "Il 'Transatlantic Investment Comitee' è stata un'occasione per analizzare la situazione economica globale - conclude Righi - e l'opportunità di co-investimenti nell'area del Mediterraneo. Occasioni importanti dunque per presentare la realtà di San Marino e capire quali possono essere i percorsi strutturati per aprire opportunità per il nostro Paese, per le nostre imprese e per gli imprenditori che scelgono il sistema sammarinese".

