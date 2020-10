XXI Congresso Pdcs, in mattinata l'intervento di Raffaele Bonanni Per l'ex segretario della Cisl essere democristiani oggi, ai tempi del Covid e della mondializzazione, significa andare controcorrente.

Giornata centrale oggi per il XXI congresso del Partito Democratico Cristiano Sammarinese che proseguirà fino a domani pomeriggio con le votazioni della mozione conclusiva e degli organismi dirigenti. Per la candidatura a segretario generale è in corsa il Segretario uscente Gian Carlo Venturini ed ha presentato domanda per la candidatura anche Marcella Michelotti. C'è tempo fino a mezzanotte per la presentazione di altre eventuali candidature. Tra i messaggi di saluto giunti all'assise, questa mattina anche quello del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Da questa mattina al Palazzo Kursaal è in corso il dibattito e c'è stato anche l'intervento di uno degli ospiti più attesi, l'ex segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni.

Il report dai lavori della giornata

