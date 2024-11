XXII Congresso DC: tutto pronto al Kursaal; attesa per la relazione del Segretario Politico Venturini

Fondamentale l'incontro ed il confronto con la base, per un Partito strutturato e presente in modo capillare sul territorio. Dopo le formalità di prammatica - nel pomeriggio - il 22esimo Congresso DC prenderà il via di fatto alle 20.30, con l'attesa relazione del Segretario politico Gian Carlo Venturini; che peraltro ha già espresso l'intenzione di candidarsi per un nuovo mandato alla guida di Via delle Scalette.

Toccherà poi ai rappresentanti delle varie forze politiche e delle associazioni, prendere la parola nella serata inaugurale. Perché nelle intenzioni della Democrazia Cristiana l'assise del Kursaal sarà un momento di riflessione collettiva non solo per l'azione del Partito; si guarda al futuro del Paese, in una contingenza storica segnata da sfide globali e locali.

E ciò rivendicando un ruolo baricentrico nella vita politica del Titano; anche alla luce del risultato della recente tornata elettorale, e della forza dei numeri.

Ben 265 delegati animeranno la 3 giorni di lavori; confrontandosi su 3 macro-tematiche: la vita del Partito, le priorità del Paese, i rapporti politici ed istituzionali.

A stimolare il dibattito anche la presenza di “ospiti illustri” del panorama politico italiano. Bocche cucite, al momento, sui nomi. Sabato una full immersion per così dire “operativa”. Domenica si tireranno le fila; con la votazione dei membri del Comitato dei Garanti, del Consiglio Centrale; e la presentazione e votazione della mozione finale, che sintetizzerà i principali temi emersi, fornendo gli indirizzi per l'azione della DC nel prossimo triennio.

L'ultimo atto sarà la proclamazione del Segretario Politico eletto dall'Assemblea dei delegati, che interverrà per un saluto conclusivo.