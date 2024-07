XXXI Legislatura: AR pone l'accento su quanto fatto nella fase delle consultazioni, e ricorda le priorità

Con un comunicato Alleanza Riformista rivendica il proprio ruolo nel raggiungimento dell'accordo fra coalizioni che ha dato vista alla nuova Legislatura. Risultato che “è stato possibile grazie all'approfondimento dei contenuti e all'elaborazione di un documento programmatico sui grandi temi richiesto dalla nostra forza politica”, si legge nella nota. Nella quale si ricordano l'Ufficio Politico e l'Assemblea dei candidati tenutisi in mattinata. Poi uno sguardo alle priorità del futuro programma di Governo: dall'attuazione dell'Accordo con l'UE ad una gestione “attenta” del debito pubblico; dalla transizione digitale all'introduzione di misure per conciliare lavoro e famiglia. E poi sostegno alla natalità, investimenti nelle energie alternative, inclusione, promozione della parità di genere, implementazione del progetto “San Marino 2030”, e così via. Soddisfazione, infine, per l'incarico governativo a Rossano Fabbri, cui è stato assicurato il supporto di AR “nella gestione delle deleghe attribuite”.