XXXI legislatura: entrato in carica il Governo

40 voti favorevoli, da parte dei consiglieri della maggioranza, formata da Dc, Alleanza Riformista, Libera/Ps e Psd e 15 contrari, provenienti dai partiti di opposizione e cioè Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete. Identico l'esito delle due votazioni, per appello nominale, di squadra e programma di Governo. Quattro i consiglieri assenti: tre di maggioranza e uno di opposizione. Dopo la presa d'atto della relazione della Giunta per le elezioni, il giuramento dei 10 membri di Governo. Sette hanno optato per prestarlo sui Santi Vangeli, tre – e cioè i Segretari di Stato espressione del Psd e Ar – hanno invece giurato sul proprio onore.

Luca Beccari, Pdcs, confermato Segretario di Stato agli Affari esteri, con deleghe agli Affari Politici, la Cooperazione Economica Internazionale e la Transizione Digitale.

Andrea Belluzzi, Psd, al secondo mandato consecutivo al Governo, assume l'incarico di Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Semplificazione Normativa.

Marco Gatti, Pdcs, confermato Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l'Energia.

Mariella Mularoni, Pdcs, unica donna dell'Esecutivo, confermata Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità.

Teodoro Lonfernini, Pdcs, al terzo incarico di Governo, assume la responsabilità della Segreteria di Stato per l'Istruzione, la Cultura, l'Università, Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili.

Matteo Ciacci, Libera, al primo incarico di Governo, va alla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente con deleghe all'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'Azienda di Stato dei Lavori Pubblici.

Alessandro Bevitori, Libera, al primo incarico di Governo, assume la guida della Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l'Azienda di Stato dei Servizi, la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica.

Rossano Fabbri, Alleanza Riformista, al primo mandato di Governo, va alla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport.

Stefano Canti, Pdcs, al secondo incarico di Governo, va alla Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la famiglia.

Federico Pedini Amati, Psd, confermato Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'Expo, l'Informazione e l'Attrazione Investimenti Turistici.

In sostituzione dei membri di Governo hanno fatto il loro ingresso in aula e giurato come consiglieri, i 10 primi non eletti dei quattro partiti di maggioranza. Sono Marino Albani, Sandra Stacchini, Luca Gasperoni, Marinella Loredana Chiaruzzi, Barbara Bollini per il Pdcs; per Ar Giovanna Cecchetti; per il Psd Paolo Crescentini e Tommaso Rossini; per Libera Luca Della Balda e Gemma Cesarini. La seduta è proseguita con le nomine dei Sindaci di Governo (Aida Maria Adele Selva, Pdcs; Luca Boschi, Libera/PS) Per Libera/PS Luca Boschi., del Consiglio dei XII, delle commissioni e delle delegazioni presso le organizzazioni internazionali. Rinviata alla prossima sessione la nomina del Comitato di Sorveglianza per la cartolarizzazione.

Terminata la seduta del Consiglio, il Congresso di Stato, ha tenuto la sua prima riunione. Una seduta 'lampo' per un adempimento tecnico legato all'Assestamento di Bilancio.