SAN MARINO - REGNO UNITO Youth Mobility Scheme, Beccari: "L'importanza di favorire l’integrazione in un contesto globale multiculturale e multilingue" Ambasciatore Jill Morris: "Non vediamo l’ora di accogliere i giovani sammarinesi nel nostro Paese"

Nuove opportunità per le giovani generazioni. Soddisfazione della Segreteria di Stato agli Affari Esteri per l'avvio del Programma di Mobilità Giovanile tra Regno Unito e San Marino, - scaturito da un Memorandum d’intesa firmato lo scorso settembre, - di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il Segretario Luca Beccari ringrazia personalmente l'Ambasciatore Jill Morris per il lavoro svolto, ponendo l'accento sull'importanza di “offrire opportunità professionali e formative all’estero, per favorire– sottolinea - l’integrazione dei nostri giovani in un contesto globale multiculturale e multilingue”.

“Anche se sono consapevole delle limitazioni ai viaggi provocate temporaneamente dalla pandemia, - commenta, dal canto suo, l'Ambasciatore Morris – mi auguro che la prospettiva di vivere, viaggiare, lavorare o studiare nel Regno Unito - per un periodo della durata di fino a due anni – rimanga in futuro di grande interesse per molti giovani sammarinesi che non vediamo l’ora di accogliere nel nostro Paese”.



