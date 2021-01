Youth mobility scheme: opportunità di studio e lavoro per i giovani sammarinesi nel Regno Unito

Grazie all’accordo firmato dal Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari e l'Ambasciatore Britannico Jill Morris, i giovani sammarinesi di età compresa tra i 18 e i 30 anni potranno ottenere un visto di 2 anni per vivere, studiare e lavorare in Gran Bretagna. Il Regno Unito, dopo aver ufficializzato la sua uscita dall’Unione Europea, ha aggiornato dal 1° di gennaio i criteri per l’ingresso e permanenza in territorio, ispirandosi a regole vigenti già da anni in Australia come il possesso del visto, che, per ragioni di studio, ha in genere valenza di 12 mesi.

I cittadini sammarinesi rientrano però tra quegli stati ai quali sono state applicate condizioni speciali, per cui i giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni potranno usufruire di un visto della durata di 24 mesi, il Youth Mobility Scheme Visa (Tier5), da richiedere 3 mesi prima di iniziare il loro viaggio. Tra i privilegi previsti ci sarà quello di permettere, nel periodo di validità, di entrare o uscire dal Regno Unito in qualsiasi momento. Per i ragazzi sarà inoltre possibile svolgere la maggior parte delle professioni lavorative e costituire società.