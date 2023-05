ROLLOVER Zafferani, (RF): “L'odg di Rete è una mozione di sfiducia a Gatti” Repubblica Futura certifica il “fallimento della maggioranza rispetto alle riforme annunciate. Rischia di trascinare il Paese in un anno di immobilismo”

“Maggioranza scollata, che non fa nulla. Si lanciano frecciate a vicenda, ma rimangono lì”. Repubblica Futura parte dall'ordine del giorno di Rete “ulteriore manifestazione che i rapporti sono ai minimi termini – dice Andrea Zafferani - e che di fatto suona come una mozione di sfiducia verso il Segretario Gatti per quanto da lui 'non fatto'”. Scollamento, per Zafferani evidente anche dalle frecciate che proprio il Segretario alle Finanze ha lanciato da RTV, chiamando in causa le due deleghe in seno a Rete.

“Situazione direi paradossale – prosegue Zafferani – con una maggioranza totalmente scollata, dove ognuno va per conto suo, che però non vuole prendere atto della fine di questa esperienza politica, nel trascinare il Paese in un anno di immobilismo totale. E' una cosa di cui siamo molto preoccupati, soprattutto alla luce delle scelte che andrebbero fatte dopo ulteriore indebitamento”.

Guarda al rollover dal lato tecnico: “Un debito cresciuto di 10 milioni; un tasso cresciuto, seppur in linea col mercato, per 23 milioni l'anno di interessi; un disavanzo molto alto – prosegue Zafferani - ma soprattutto entrate che stanno, sì crescendo, ma solo per effetto dell'inflazione e non in maniera strutturale”.

Da qui, torna al giudizio sul piano politico, certificando il "fallimento della maggioranza rispetto alle riforme annunciate" "C'è di che essere preoccupati - dice ancora - anche perché la maggioranza non ha fatto le riforme che si era ripromessa di fare per mettere il bilancio in equilibrio; lo hanno ammesso gli stessi consiglieri di maggioranza nel dibattito, rifugiandosi in auspici futuri per riforme che dovranno venire, ma ammettendo che non sono state fatte".

Ecco allora le cose da fare per RF, già al lavoro, dice Katia Savoretti, nello stilare i punti della prossima campagna elettorale, partendo dalla sanità. Si chiede eliminazione della COT, per un rapporto più stretto medico-paziente; risolvere il nodo dei trattamenti pensionistici per attrarre medici; aprire con meccanismi assicurativi alle seconde diagnosi fuori territorio per dare slancio a un sistema che ritiene “al collasso”. Poi il welfare: dalla terza età – pensando strutture per favorire la socialità degli anziani autosufficienti, ma anche per i non-autosufficienti in realtà private. In parallelo: il sostegno alla natalità, per RF è il tema chiave per la sostenibilità futura. A fronte di una legge sulla famiglia definita “acqua fresca”, si invoca l'apertura immediata di un tavolo con tutti gli attori in gioco: “Le soluzioni vanno individuate ora – dice Zafferani – perché abbiano effetto fra 10 anni”.

Nel video, l'intervista ad Andrea Zafferani, Repubblica Futura

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: