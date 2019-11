Zanotti incontra le liste: trasporto ai seggi a chiamata, videoconferenza per le comunità estere

In vista delle elezioni politiche il Segretario di Stato agli Interni Guerrino Zanotti ha avuto un incontro a Palazzo Pubblico con i rappresentanti di tutte le liste ammesse, per un riepilogo di alcuni adempimenti di carattere istituzionale finalizzati allo svolgimento della consultazione elettorale. Per gli elettori che ne avranno necessità, nel giorno delle votazioni sarà disponibile un servizio di trasporto ai seggi, a chiamata, con due numeri di telefono che verranno resi noti a breve, mentre i trasporti pubblici – come ogni domenica - non saranno attivi. Ci sarà un solo centro sanitario in funzione, all'Ospedale di Stato, mentre gli altri resteranno chiusi. Per la campagna elettorale nelle comunità estere fuori dall'Italia verranno organizzate delle video-conferenze, mentre per quelle in Italia i candidati si recheranno direttamente sul posto.

“Le novità – commenta il Segretario di Stato Zanotti – sono tutte nell'ottica del risparmio”. Le informazioni di pubblica utilità sulla tornata elettorale verranno diffuse ufficialmente dalla Segreteria agli Interni nei prossimi giorni, in concomitanza con l'avvio della campagna elettorale.